Психолог посоветовала способы справиться с новогодним выгоранием

Большинство работающих накопили усталость перед Новым годом, и готовиться и отмечать праздник уже не хочется — план по возвращению новогоднего настроения представила заведующая кафедрой психологии и педагогики НГТУ НЭТИ Валерия Капустина.

Психолог посоветовала сначала остановиться, а затем возвращаться к осмысленной жизни. Первым пунктом она назвала составление списков. Это могут быть списки дел, подарков, расходов на праздник — в них нужно расставить приоритеты с учетом сроков и важности, а потом вычеркнуть то, что можно перенести на другое время.

Следующий шаг — воспоминания и фантазии. «Ежедневно находите несколько минут на воспоминания о подготовке к Новому году и празднованию Нового года, начиная с детства», — отметила Капустина.

По ее словам, ответы на вопросы про запахи и вкусы, ассоциирующиеся с Новым годом, про семейные традиции и детские воспоминания добавят в декабрьские дни элементы праздника.

Капустина рекомендовала написать письмо Деду Морозу, похвалив себя за достижения уходящего года и записав мечты и желания.

Психолог предложила немного полениться в напряженные дни: два-три раза в неделю гулять по украшенным улицам и обращать внимание на праздничные атрибуты.