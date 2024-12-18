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Коллегия выборщиков утвердила победу Трампа на выборах

Источник:
ТАСС
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Избранный президент США Дональд Трамп получил достаточное количество голосов выборщиков для официального утверждения своей победы на президентских выборах.

Члены коллегии выборщиков США присудили избранному президенту США Дональду Трампу 312 голосов, полученных им на выборах в ноябре, приводит ТАСС результаты голосования

Выборщики также присудили 226 голосов сопернице Трампа вице-президенту США Камале Харрис. Для избрания главой государства необходимы 270 голосов.

Не позднее 25 декабря Харрис должна получить комплекты документов с итогами голосования коллегии выборщиков. 6 января на совместном заседании обеих палат Конгресса, на котором и будет председательствовать вице-президент, должны быть утверждены результаты голосования коллегии.

20 января в полдень у здания Капитолия в центре Вашингтона состоится церемония приведения Трампа к присяге в качестве 47-го президента США.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

alexkain83

Толку то !!!! Все равно вопросы, которые реально волнуют жителей страны, заданы не будут !!!!

Tyryk Makto

Вот иногда почитаешь и просто шок. Вы доходы населения поднимите и никакие карточки вводить не надо....

alexkain83

Бедные депутаты и будут теми кто получит эти талоны !!! Самая социально незащищенная группа населения...

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Только заикнитесь что все идет не по строго намеченному плану СВО!