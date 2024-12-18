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ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с неонацизмом

Источник:
ТАСС
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Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за внесенную Россией резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости»

Документ поддержали 119 стран, 53 выступили против, 10 воздержались. Среди проголосовавших против — Германия, Италия, Канада, США, Украина и Япония. В пользу резолюции выступили Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Боливия, Бразилия, Китай, Куба, Сербия, приводит ТАСС результаты голосования.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая заявила, что принятая резолюция направлена на укрепление международного сотрудничества в борьбе с нацизмом, расизмом и ксенофобией.

По ее словам, современная система защиты прав человека возникла как ответ на геноцид и военные преступления нацистов, а решения Нюрнбергского трибунала навсегда закрепили исход Второй мировой войны. Она подчеркнула, что борьба против нацизма и его проявлений остается одной из важнейших задач ООН, созданной в ответ на ужасы нацизма и фашизма.

Россия и группа соавторов из разных регионов мира на протяжении почти 20 лет вносят эту резолюцию, и ее поддерживает подавляющее большинство международного сообщества.

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Топ комментариев

alexkain83

Толку то !!!! Все равно вопросы, которые реально волнуют жителей страны, заданы не будут !!!!

Tyryk Makto

Вот иногда почитаешь и просто шок. Вы доходы населения поднимите и никакие карточки вводить не надо....

alexkain83

Бедные депутаты и будут теми кто получит эти талоны !!! Самая социально незащищенная группа населения...

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Только заикнитесь что все идет не по строго намеченному плану СВО!