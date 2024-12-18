Заявления американских властей об их непричастности к убийству начальника войск химической, радиационной и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова вызывают смех, заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова.

«Смешно слушать, как заявляют о своей псевдонепричастности те, кто создал киевский режим, спонсирует его, дает деньги и бесконтрольно поставляет оружие», — цитирует ТАСС Захарову.

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По ее словам, есть явные доказательства, которые опровергают заявления США. Речь идет о том, что Вашингтон ни разу не осудил ни одного теракта или спланированного убийства, который был совершен Украиной, отметила Захарова.

Так Захарова отреагировала на заявление представителя Госдепа Мэтью Миллера. «Это не что-то, к чему мы были причастны, очевидно. <...> По инциденту с этим человеком у меня нет комментариев», — сказал он.