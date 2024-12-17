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Ростелеком расширил подписку «MiXX Вместе»

Источник:
Sibnet.ru
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Подписка «MiXX Вместе» от Ростелекома теперь включает «Безлимит на видео», сообщает пресс-служба оператора.

Пользователь может смотреть на мобильных устройствах Rutube, TikTok, «VK Видео», «VK Клипы», а также видео в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», не расходуя гигабайты в своем тарифе, отмечается в сообщении.

Подписка «MiXX Вместе» была запущена Ростелекомом в преддверии учебного года для родителей дошкольников и школьников младших и средних классов. Она включает 16 цифровых сервисов Ростелекома и партнеров компании.

С ее помощью отслеживать местонахождения ребенка при помощи функции «GPS-трекер» и контролировать время использования ребенком устройств и приложений. Также в подписке «MiXX вместе» собраны полезные обучающие ресурсы для детей.

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