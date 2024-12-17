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Введена уголовная ответственность за повторную продажу вейпов детям

Источник:
Sibnet.ru
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Госдума во втором и третьем чтении приняла закон об уголовной ответственности за повторную продажу несовершеннолетним вейпов и другой никотиносодержащей продукции.

Закон вносит изменения в статью 151.1 УК («Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции»). Сейчас она предусматривает за повторную продажу алкоголя несовершеннолетним штраф либо исправительные работы сроком до одного года.

Такое же наказание теперь установлено за повторную продажу никотиносодержащей продукции. При первой незаконной продаже нарушителям вейпов грозит лишь административная ответственность.

Инициатива была внесена на рассмотрение 28 ноября группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. В пояснительных записках говорится о многочисленных нарушениях в магазинах, торгующих табачной продукцией.

Авторы инициативы также указывают на растущую популярность вейпов среди несовершеннолетних. По данным депутатов, около 26% подростков в возрасте от 11 до 17 лет используют электронные сигареты, в группе 16–17 лет — 44,7%.

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Жизнь #Законы
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