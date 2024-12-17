Подсчитана средняя стоимость легкового автомобиля с пробегом

Средняя стоимость легкового автомобиля с пробегом не старше 15 лет на российском рынке составляет 2,01 миллиона рублей, следует из подсчетов «Авто.ру Оценка». По сравнению с началом года средняя цена снизилась на 12%.

Доля отечественных марок на рынке поддержанных авто в ноябре составила 14%. По структуре предложения лидируют иномарки из Германии (22%), следом идут автомобили из Японии (21%) и Южной Кореи 17%.

Почти треть объявлений приходится на сегмент 1,5-3 миллиона рублей, еще 30% — на сегмент от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Количество активных объявлений за 11 месяцев возросло на 57%.

Самыми подорожавшими в ноябре моделями оказались Lada 2115 (+4,2%; 251 тысяча рублей) и Geely Emgrand EC7 (+3,8%; 501 тысяча рублей). Сильнее остальных подешевели Geely Atlas Pro (-3,8%; 2,3 миллиона рублей) и Ford Ecosport II (-3,2%; 1,81 миллиона рублей).