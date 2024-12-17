Появился новый способ установки приложения Сбербанка для iPhone

Клиенты Сбербанка теперь могут самостоятельно установить на iPhone приложения «Сбербанк Онлайн», «СберИнвестиции» и СберKids, если они уже скачивали самостоятельно эти приложения из App Store со своего Apple ID, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Способ подойдет тем, кто решил купить новый телефон, или тем, у кого приложение случайно удалилось. Для этого нужно скачать программу «Верни Сбер на iPhone» с официального сайта Сбербанка и восстановить приложение с помощью своего Apple ID.

После установки рекомендуется отключить автоматическое удаление неиспользуемых приложений на телефоне, которое предусмотрено при активации функции «Сгружать неиспользуемые».

Восстановить можно только ранее загруженные актуальные версии «Сбербанк Онлайн» (15.3, 15.10, 16.0, 16.0.1), «СберИнвестиций» (3.15.0) или СберKids (4.2.0), которые клиент скачал сам. Более старые версии восстановить не получится.