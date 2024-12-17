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Мгновенную седину посчитали мифом

Источник:
Sibnet.ru
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Ситуации с поседевшим буквально за считанные часы от сильных переживаний человеком, которые встречаются в литературе и кинематографе, с научной точки зрения являются мифом.

Цвет волос зависит от меланина — пигмента, вырабатываемого меланоцитами, клетками в волосяных фолликулах. Разнообразие оттенков определяют два типа меланина, феомеланин (в его ведении желтые оттенки волос) и эумеланин (отвечает за коричнево-черную гамму).

Чем больше феомеланина, тем волосы светлее. Если преобладает эумеланин – они будут темными. Со временем выработка меланина сокращается, что приводит к появлению седых волос, пишет портал iXBT.

Известно, что мощные эмоциональные потрясения способны вызывать спазмы сосудов, питающих волосяные фолликулы. Нарушается доставка пигмента в растущие волосы, это приводит к их обесцвечиванию. Однако этот процесс достаточно медленный.

Существующие волосы в любом случае сохранят свой цвет, седыми будут новые. При этом средняя скорость роста волос составляет около 1 сантиметра в месяц, поэтому даже при полном прекращении работы меланоцитов изменения последуют только через несколько месяцев.

Иллюзию быстрого поседения может вызвать алопеция. При облысении старые пигментированные волосы выпадают, а седые остаются. Именно этот эффект может создать иллюзию быстрого поседения.

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Топ комментариев

alexkain83

Толку то !!!! Все равно вопросы, которые реально волнуют жителей страны, заданы не будут !!!!

M1D

пацаны вообще ребята, особенно в белой курточке, да все вы молодцы, чётко

Alhazred

У тебя с головой явно не в порядке. Обратись к специалистам, а то так всю жизнь проживешь в вымышленном...

Alhazred

Ну это только твое дурацкое мнение, что и кому безразлично. Знание наших потерь тебя не изменит абсолютно....