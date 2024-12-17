Мгновенную седину посчитали мифом

Ситуации с поседевшим буквально за считанные часы от сильных переживаний человеком, которые встречаются в литературе и кинематографе, с научной точки зрения являются мифом.

Цвет волос зависит от меланина — пигмента, вырабатываемого меланоцитами, клетками в волосяных фолликулах. Разнообразие оттенков определяют два типа меланина, феомеланин (в его ведении желтые оттенки волос) и эумеланин (отвечает за коричнево-черную гамму).

Чем больше феомеланина, тем волосы светлее. Если преобладает эумеланин – они будут темными. Со временем выработка меланина сокращается, что приводит к появлению седых волос, пишет портал iXBT.

Известно, что мощные эмоциональные потрясения способны вызывать спазмы сосудов, питающих волосяные фолликулы. Нарушается доставка пигмента в растущие волосы, это приводит к их обесцвечиванию. Однако этот процесс достаточно медленный.

Существующие волосы в любом случае сохранят свой цвет, седыми будут новые. При этом средняя скорость роста волос составляет около 1 сантиметра в месяц, поэтому даже при полном прекращении работы меланоцитов изменения последуют только через несколько месяцев.

Иллюзию быстрого поседения может вызвать алопеция. При облысении старые пигментированные волосы выпадают, а седые остаются. Именно этот эффект может создать иллюзию быстрого поседения.