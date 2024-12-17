Чем отличаются перепелиные яйца от куриных

Перепелиные яйца выигрывают у куриных по содержанию некоторых минеральных веществ и витаминов, но содержат больше нежелательного холестерина, сообщили эксперты «Роскачества».

В перепелиных яйцах почти в три раза больше магния и на 28% больше железа, витамина А — почти вдвое больше.

Яйца перепелок считаются более экологически чистыми, потому что эти птицы более требовательны к условиям содержания. Заводчики следят за чистотой клеток и поступлением свежего воздуха, пернатых не «накачивают» антибиотиками и гормонами.

Но с точки зрения химического состава разница между яйцами кур и перепелок минимальна. На 100 граммов продукта белков в куриных яйцах приходится 12,7 грамма, в перепелиных – 11,9 грамма; жиров в куриных – 11,5 грамма, в перепелиных – 13,1 грамма; углеводов в куриных – 0,7 грамма в перепелиных – 0,6 грамма.

Энергетическая ценность перепелиных яиц несколько выше, чем куриных: 168 килокалорий против 157, но это, по мнению экспертов «Роскачества», нельзя назвать существенным преимуществом.

В перепелиных яйцах содержание нежелательного холестерина почти в два раза превышает аналогичный показатель куриных яиц.

Состав и маркировка куриных яйц