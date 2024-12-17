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Чем отличаются перепелиные яйца от куриных

Источник:
Sibnet.ru
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Перепелиные яйца
Фото: Alon-De-Lon / CC BY-SA 4.0

Перепелиные яйца выигрывают у куриных по содержанию некоторых минеральных веществ и витаминов, но содержат больше нежелательного холестерина, сообщили эксперты «Роскачества».

В перепелиных яйцах почти в три раза больше магния и на 28% больше железа, витамина А — почти вдвое больше.

Яйца перепелок считаются более экологически чистыми, потому что эти птицы более требовательны к условиям содержания. Заводчики следят за чистотой клеток и поступлением свежего воздуха, пернатых не «накачивают» антибиотиками и гормонами.

Но с точки зрения химического состава разница между яйцами кур и перепелок минимальна. На 100 граммов продукта белков в куриных яйцах приходится 12,7 грамма, в перепелиных – 11,9 грамма; жиров в куриных – 11,5 грамма, в перепелиных – 13,1 грамма; углеводов в куриных – 0,7 грамма в перепелиных – 0,6 грамма.

Энергетическая ценность перепелиных яиц несколько выше, чем куриных: 168 килокалорий против 157, но это, по мнению экспертов «Роскачества», нельзя назвать существенным преимуществом.

В перепелиных яйцах содержание нежелательного холестерина почти в два раза превышает аналогичный показатель куриных яиц.

Состав и маркировка куриных яйц

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Жизнь #Еда #Продукты #Здоровье
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Топ комментариев

alexkain83

Толку то !!!! Все равно вопросы, которые реально волнуют жителей страны, заданы не будут !!!!

M1D

пацаны вообще ребята, особенно в белой курточке, да все вы молодцы, чётко

Alhazred

У тебя с головой явно не в порядке. Обратись к специалистам, а то так всю жизнь проживешь в вымышленном...

Alhazred

Ну это только твое дурацкое мнение, что и кому безразлично. Знание наших потерь тебя не изменит абсолютно....