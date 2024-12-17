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Космический алкоголь станет самым дорогим напитком

Источник:
Interestingengineering.com
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Японская компания Asahi Shuzo намерена создать уникальный алкогольный напиток — космическое саке. Попутно ученые смогут изучить процессы ферментации на орбите.

Ингредиенты для его создания планируют отправить на Международную космическую станцию, где напиток пройдет процесс ферментации в условиях микрогравитации. Проект будет реализован вместе с Японским агентством аэрокосмических исследований.

Asahi Shuzo уже заплатила за использование японского модуля «Кибо» на МКС, где ученые смогут контролировать уникальные условия микрогравитации. Именно этот фактор может кардинально изменить привычный процесс ферментации.

Процесс создания традиционного саке занимает около двух месяцев и включает в себя несколько этапов: пропаривание риса, добавление воды, дрожжей и специальной плесени кодзи, а затем ферментацию.

Представители компании подчеркнули, что проект является не просто маркетинговым ходом, а шагом к новым технологиям и пониманию ферментации в космосе. В перспективе это откроет новые возможности по производству напитков и продуктов за пределами Земли.

Предварительно, в продажу поступит единственная бутылка космического саке объемом 100 миллилитра. Ее цена составит около 100 миллионов иен — это примерно 653 тысячи долларов США, что сделает напиток одним из самых дорогих в мире.

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