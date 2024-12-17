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Седокова со слезами вышла в Сеть после смерти бывшего мужа

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма
Фото: © @annasedokova

Певица Анна Седокова прокомментировала новости о смерти бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тимма, попросив оградить ее ребенка от этой информации.

Тело Тимма нашли в ночь на 17 декабря, рядом с ним был телефон с заставкой, на которой была просьба позвонить Анне. У Седоковой 16 декабря был День рождения.

«Я очень сильно прошу, пожалуйста, у меня ребенок, он маленький, он ничего не должен знать. Вы не представляете, в каком я аду просто жила последние годы. Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации. Пожалуйста, если вы можете, ничего не шерьте, пожалуйста, я вас очень прошу», — сказала плачущая певица в сторис в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Артистка закрыла комментарии к постам. Часть пользователей стала обвинять ее в издевательствах над Тимма и нанесении ему психотравмы из-за развода, по их мнению, должно быть дело о доведении до самоубийства.

Седокова и Тимма поженились в сентябре 2020 года. Этот брак для исполнительницы стал третьим. Для баскетболиста это был второй брак, общих детей у них не было. Об их разводе стало известно 9 декабря. Певица говорила о завершении «очень сложных отношений».

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