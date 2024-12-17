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Поиск через ChatGPT открыли для всех пользователей

Источник:
Sibnet.ru
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Поиск через чат-бот ChatGPT теперь открыт для всех пользователей, сообщает на своем сайте компания OpenAI. Ранее функция была доступна только для платных подписчиков.

Для доступа к поиску нужно зарегистрироваться или войти в свой аккаунт, после чего ввести запрос к ChatGPT и нажать на кнопку «Поиск». После этого можно попросить чат-бота получить более подробную сводку или уточнить информацию.

Фактически, это ChatGPT с доступом к интернету. ChatGPT Search можно будет назначить поисковой системой по умолчанию для браузера, также чат-бот сможет давать устные ответы, отмечается в сообщении.

Также ChatGPT Search можно установить в качестве браузерного расширения для Google Chrome, чтобы пользоваться поиском через чат-бот прямо в обозревателе. Однако в России функция будет работать только с включенным VPN.

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