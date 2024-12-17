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Эксперт объяснил, почему снег белый

Источник:
Sibnet.ru
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Каждая снежинка сама по себе не белая, но их множество — снег — человеческий глаз воспринимает именно так, принцип описал представитель Пермского Политеха Егор Разумовский.

Цвет окружающих предметов формируется благодаря поглощению и отражению световых волн. Одни материалы способны поглощать волны определенной длины, а другие — отражать.

«Снег лежит в хаотичном порядке и образует рыхлую массу. Солнечный свет, попадая на снежинки, многократно преломляется и рассеивается ледяными кристаллами, меняя свое направление. Это приводит к тому, что весь видимый спектр света отражается равномерно, создавая ощущение белого», — объяснил Разумовский.

Если падает коричневый, бурый или серый снег, то его цвет вызван циклонами, принесшими пыль. Например, частицы песка, горных пород, химических веществ на производствах, сланцевого угля захватываются сильными воздушными потоками и поднимаются в нижние слои атмосферы, где происходит постоянное перемешивание воздуха и перемещение его в разных направлениях.

Удивительный мир снежинок в макрофотографиях

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Жизнь #Природа
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Топ комментариев

alexkain83

Толку то !!!! Все равно вопросы, которые реально волнуют жителей страны, заданы не будут !!!!

M1D

пацаны вообще ребята, особенно в белой курточке, да все вы молодцы, чётко

Alhazred

У тебя с головой явно не в порядке. Обратись к специалистам, а то так всю жизнь проживешь в вымышленном...

Alhazred

Почему Сибнет должен публиковать эти данные? Конечно потери есть, но они засекречены. Или ты думаешь,...