Эксперт объяснил, почему снег белый

Каждая снежинка сама по себе не белая, но их множество — снег — человеческий глаз воспринимает именно так, принцип описал представитель Пермского Политеха Егор Разумовский.

Цвет окружающих предметов формируется благодаря поглощению и отражению световых волн. Одни материалы способны поглощать волны определенной длины, а другие — отражать.

«Снег лежит в хаотичном порядке и образует рыхлую массу. Солнечный свет, попадая на снежинки, многократно преломляется и рассеивается ледяными кристаллами, меняя свое направление. Это приводит к тому, что весь видимый спектр света отражается равномерно, создавая ощущение белого», — объяснил Разумовский.

Если падает коричневый, бурый или серый снег, то его цвет вызван циклонами, принесшими пыль. Например, частицы песка, горных пород, химических веществ на производствах, сланцевого угля захватываются сильными воздушными потоками и поднимаются в нижние слои атмосферы, где происходит постоянное перемешивание воздуха и перемещение его в разных направлениях.

Удивительный мир снежинок в макрофотографиях