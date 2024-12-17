Приложение Nvidia App уличили в замедлении видеокарт

Новое приложение Nvidia App для графических ускорителей, заменившее в прошлом ноябре GeForce Experience, может снижать производительность системы в играх, выяснили эксперты.

Распространение Nvidia App началось после выхода пакета драйверов версии GeForce Game Ready Driver 566.14. Специалисты портала Tom's Hardware в ходе тестов выяснили, что использование приложения вызывает падение кадровой частоты в различных играх — от 2% до 12%.

Впрочем, в некоторых случаях использование Nvidia App дало положительный результат. Например, в S.T.A.L.K.E.R. 2и Microsoft Flight Simulator 2024 было зафиксировано небольшое повышение производительности в пределах погрешности.

Тестирование проходило с использованием одной видеокарты — GeForce RTX 4060, однако очевидно, что проблема снижения производительности при использовании Nvidia App существует, отмечает издание.

Больше всего пострадали игры на базе движка Unreal Engine 5. Например, в Assassin’s Creed Mirage показатели упали на 9% при разрешении 1080p и средних настройках качества, на 12% при разрешении 1080p и максимальных настройках.

Официальные представители Nvidia пока никак не комментируют проблему. Автор материала рекомендует геймерам временно отказаться от установки Nvidia App, ограничиваясь загрузкой «чистого» пакета драйверов.