Радиостанция «Судного дня» передала загадочные сообщения

Радиостанция УВБ-76 в течение суток 11 декабря передала множество загадочных сообщений, сообщается в неофициальной группе станции в соцсети «ВКонтакте».

«11 декабря 2024 года радиостанция УВБ-76 осуществила самую многословную передачу в истории. 24 сообщения», — говорится в публикации.

Первыми прозвучали слова «хунхуз», «азбука» и «нанайка». Позднее радиостанция выдала в эфир загадочные «панкосвод», «лагограч», «кубокит», «онероруст». В передаче были и более понятные слова: «двоебрачие», «бильярд», «биоток», «геенна». Последнее слово в эфире — «бродощелк».

Радиостанция УВБ-76 работает круглосуточно на частоте 4625 кГц с 1976 года. Обычно она выдает радиолокационное «жужжание», поэтому на Западе ее прозвали The Buzzer («Жужжалка»). Очень редко в эфире звучат бессмысленные слова.

Достоверной информации о предназначении станции нет. Некоторые считают, что УВБ-76 работает для автоматической передачи сигнала на запуск ракет в случае ядерного конфликта, поэтому ее также называют радиостанцией «Судного дня».