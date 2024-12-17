Россиянам предложили работать на удаленке вместо больничного

Госдума России инициировала обсуждение новой практики, позволяющей заболевшим работникам выбирать между оформлением больничного с потерей заработка и работой на удаленке с сохранением полного оклада.

«Понятно, что ничего нельзя делать в ущерб здоровью. Но отдельные заболевания, тот же перелом или легкое ОРВИ, работе не мешают, и в этих случаях разумно просить удаленку», — цитируют председателя комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова «Известия».

Депутат отметил, что для работодателей важно сохранять рабочую силу, и в некоторых случаях работа на удаленке может быть вполне оправданной.

Этот подход может быть актуален только для определенных категорий работников, в первую очередь офисных сотрудников, которые могут выполнять свои обязанности дистанционно. Вице-президент ТПП РФ Илья Зубков отметил, что работа из дома при легком заболевании применяется еще с 2020 года и способствует снижению риска распространения инфекций в коллективе.

Однако данное предложение вызвало опасения у самих работодателей. Они считают, что такая практика может привести к злоупотреблениям со стороны работников. В связи с этим депутаты предложили ввести обязательное письменное согласие при оформлении больничного, чтобы избежать недопонимания.

Инициатива требует дальнейшей проработки, включая определение четких критериев для выбора между больничным и удаленной работой, а также механизма согласования с работодателем.