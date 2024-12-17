НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Начальник войск РХБЗ генерал Кириллов погиб при взрыве в Москве

Источник:
Sibnet.ru
1356 45
Следственный комитет
Фото: © пресс-служба Следственного управления СК РФ

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник погибли при взрыве, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома», — сказала Петренко.

По ее словам, «в результате произошедшего погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник».

На месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы.

Кириллов регулярно проводил брифинги Минобороны, на которых информировал о готовящихся терактах на территории России.

Еще по теме
СК назвал причину смерти четверых детей в Красноярском крае
Оглашен приговор лжегазовщикам за взрыв дома в Новосибирске
Сжегшему Коран Журавелю вынесли приговор за госизмену
Совладелец «Зимней вишни» Вишневский вышел на свободу по УДО
смотреть все
ЧП #Громкое дело
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Богатство Илона Маска превысило бюджет России
Какую форму имеет Вселенная
США проведут масштабную переброску оружия на Украину
Глава АвтоВАЗа сравнил «китайцев» с пираньями
Обсуждение (45)
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
45
Богатство Илона Маска превысило бюджет России
45
Начальник войск РХБЗ генерал Кириллов погиб при взрыве в Москве
30
Путин рассказал, где проходит линия фронта борьбы с Россией
23
Путин заявил о запуске «Орешника» в серийное производство
20
США проведут масштабную переброску оружия на Украину