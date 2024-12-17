Начальник войск РХБЗ генерал Кириллов погиб при взрыве в Москве

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник погибли при взрыве, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома», — сказала Петренко.

По ее словам, «в результате произошедшего погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник».

На месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы.

Кириллов регулярно проводил брифинги Минобороны, на которых информировал о готовящихся терактах на территории России.