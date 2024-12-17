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Белый дом объяснил появление НЛО в небе над США

Источник:
РИА Новости
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США считают, что таинственные летающие объекты, наблюдаемые в небе на северо-востоке страны, это комбинация различных объектов, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы полагаем, что на сегодняшний день случаи наблюдения включают в себя сочетание законных коммерческих беспилотников, любительских беспилотников и дронов правоохранительных органов, а также пилотируемых самолетов, вертолетов и даже звезд, которые были ошибочно приняты за беспилотники», — приводит РИА Новости слова Кирби.

США пока не выявили никаких аномалий, угроз национальной или общественной безопасности США из-за появления дронов, добавил Кирби.

ФБР ранее заявило, что уже несколько недель получают от общественности сведения о кластерах дронов над штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси.


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