НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Аренда квартир резко подорожает в 2025 году

Источник:
«Газета.ру»
297 4

Аренда квартир в России подорожает в полтора раза в 2025 году, при этом количество доступных вариантов съемного жилья будет сокращаться, предупредил ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

«Пока рыночная ипотека на вторичное и первичное жилье остается недоступной, аренда будет дорожать. Потенциальные покупатели недвижимости — это те, кто сейчас арендуют жилье и впервые планируют его купить», — сказал Ракута в интервью «Газете.ру».

По его словам, ситуация изменилась: многие из тех, кто собирался перейти с аренды на покупку, решили остаться в аренде, так как платежи по аренде сейчас значительно выгоднее, чем ипотека.

«Я ожидаю постепенный рост арендных ставок в ближайшие месяцы, особенно в первой половине 2025 года. Этот рост составит примерно 50%, но резких скачков не будет, так как начало года традиционно спокойный период на рынке», — отметил Ракута.

Он добавил, что по мере повышения ключевой ставки и ставок по ипотеке аренда может подорожать еще больше. При этом количество доступных вариантов съемного жилья будет сокращаться, допустил брокер.


Еще по теме
Депутат Госдумы назвал выход, если ипотека не по карману
Ограничить сверхдоходы застройщиков предложили в Госдуме
Путин одобрил новые ограничения на выдачу ипотеки
Эксперты спрогнозировали падение цен на квартиры
смотреть все
Экономика #Квадраты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Богатство Илона Маска превысило бюджет России
США проведут масштабную переброску оружия на Украину
Какую форму имеет Вселенная
Глава АвтоВАЗа сравнил «китайцев» с пираньями
Обсуждение (4)
Картина дня
Начальник войск РХБЗ генерал Кириллов погиб при взрыве в Москве
Пошутившую про карельский язык актрису оштрафовали
Бывший муж Анны Седоковой найден мертвым
Аренда квартир резко подорожает в 2025 году
О самом главном
Идеи подарков за 300, 500, 1000 рублей: полезные и оригинальные
Не сломать судьбу: что нельзя дарить в год Змеи
Роковые ошибки воспитания: как погибают лидеры
Коричневый «мокко мусс»: с чем сочетать цвет 2025 года от Pantone
Чем выгорание отличается от депрессии
Возраст тату: дети бьют, родители плачут
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
45
Богатство Илона Маска превысило бюджет России
27
Путин рассказал, где проходит линия фронта борьбы с Россией
22
Путин заявил о запуске «Орешника» в серийное производство
20
США проведут масштабную переброску оружия на Украину
15
Кремль пообещал неотвратимый ответ за атаку ATACMS по Таганрогу