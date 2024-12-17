Аренда квартир резко подорожает в 2025 году

Аренда квартир в России подорожает в полтора раза в 2025 году, при этом количество доступных вариантов съемного жилья будет сокращаться, предупредил ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

«Пока рыночная ипотека на вторичное и первичное жилье остается недоступной, аренда будет дорожать. Потенциальные покупатели недвижимости — это те, кто сейчас арендуют жилье и впервые планируют его купить», — сказал Ракута в интервью «Газете.ру».

По его словам, ситуация изменилась: многие из тех, кто собирался перейти с аренды на покупку, решили остаться в аренде, так как платежи по аренде сейчас значительно выгоднее, чем ипотека.

«Я ожидаю постепенный рост арендных ставок в ближайшие месяцы, особенно в первой половине 2025 года. Этот рост составит примерно 50%, но резких скачков не будет, так как начало года традиционно спокойный период на рынке», — отметил Ракута.

Он добавил, что по мере повышения ключевой ставки и ставок по ипотеке аренда может подорожать еще больше. При этом количество доступных вариантов съемного жилья будет сокращаться, допустил брокер.