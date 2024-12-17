Администрация президента США Джо Байдена признает успехи российской армии на нескольких направлениях в зоне проведения специальной военной операции, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Правда, что россияне добились некоторого постепенного продвижения на востоке. И правда, что они наступают на украинские позиции в Курской области и в вокруг нее», — цитирует ТАСС Кирби.

Так он прокомментировал заявление избранного президента США Дональда Трампа о том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует быть готовым «пойти на сделку» ради урегулирования конфликта.

Но, по словам Кирби, Зеленский «должен решать, на каких условиях, когда и как он хочет вести переговоры». «Мы все считаем, что должны быть переговоры о прекращении этой войны. Это наиболее вероятно, и это наилучший путь для прекращения всего этого», — добавил представитель Белого дома.

Военная помощь США должна обеспечить Зеленскому «наилучшее возможное положение, чтобы, если и когда он будет готов к переговорам о прекращении войны, он мог вести их с позиции силы», — отметил Кирби.

Президент России Владимир Путин назвал четыре условия для переговоров с Украиной, среди которых вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. Россия также считает необходимым нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины и отмену всех западных санкций.