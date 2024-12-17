Эксперт заявил, что курьеры не должны получать больше учителей

Курьер в России может зарабатывать в три-пять раз больше денег, чем учитель, заявил глава сервиса по подбору сотрудников SuperJob Алексей Захаров.

«Не может в нормально сбалансированной экономике курьер получать больше, чем начинающий токарь. А у нас может. Не может курьер получать в три-пять раз больше, чем учитель начальных классов. А у нас может», — заявил Захаров в интервью «Коммерсанту».

Захаров добавил, что действующее налоговое регулирование позволяет больше платить неквалифицированным кадрам, чем квалифицированным.

По его мнению, государству следует поменять политику в этой сфере. В противном случае работодателям будет все сложнее искать и удерживать сотрудников.