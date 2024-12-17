Трамп призвал Зеленского к соглашению о завершении конфликта

Избранный президент США Дональд Трамп призвал президента
Украины Владимира Зеленского к готовности к соглашению о завершении конфликта с
Россией.
«Он должен быть готов пойти на сделку. Это все. <...>
Слишком много людей погибает. Это война, и людей умирает слишком много. Нужно
пойти на сделку», — цитирует ТАСС Трампа.
При этом он отметил, что на сделку необходимо пойти и президенту
России Владимиру Путину. «И Путин тоже должен пойти на сделку», — сказал Трамп.
Избранный президент США фактически сигнализировал о том,
что, с его точки зрения, властям в Киеве нет необходимости пытаться
восстанавливать контроль над некоторыми районами Украины, которые перешли под
контроль России.
«Там есть города, в которых не осталось ни одного здания.
<...> Люди не могут вернуться в эти города, там ничего нет, только
обломки», — пояснил Трамп.
Путин ранее поддержал инициативу премьера Венгрии Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине, которая включала объявление «рождественского перемирия».