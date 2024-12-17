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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп призвал Зеленского к соглашению о завершении конфликта

Источник:
ТАСС
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Избранный президент США Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского к готовности к соглашению о завершении конфликта с Россией.

«Он должен быть готов пойти на сделку. Это все. <...> Слишком много людей погибает. Это война, и людей умирает слишком много. Нужно пойти на сделку», — цитирует ТАСС Трампа.

При этом он отметил, что на сделку необходимо пойти и президенту России Владимиру Путину. «И Путин тоже должен пойти на сделку», — сказал Трамп.

Избранный президент США фактически сигнализировал о том, что, с его точки зрения, властям в Киеве нет необходимости пытаться восстанавливать контроль над некоторыми районами Украины, которые перешли под контроль России.

«Там есть города, в которых не осталось ни одного здания. <...> Люди не могут вернуться в эти города, там ничего нет, только обломки», — пояснил Трамп.

Путин ранее поддержал инициативу премьера Венгрии Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине, которая включала объявление «рождественского перемирия».


Тема: Военная операция на Украине
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