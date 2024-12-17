НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Олаф Шольц лишился поста канцлера Германии

Источник:
РИА Новости
766 1

Большинство депутатов бундестага высказались за лишение доверия правительства канцлера Германии Олафа Шольца, тем самым открыв путь к досрочным выборам в феврале, сообщила председатель парламента Бербель Бас.

Против канцлера проголосовали 394 из 717 принявших участие в заседании депутатов, за — 207 и 116 воздержались. Для выражения доверия или его лишения требовалось минимум 367 голосов.

Из-за отсутствия вотума доверия правительству и после предстоящего роспуска парламента президентом страны ожидаются досрочные выборы, которые, предположительно, назначат на 23 февраля 2025 года, приводит РИА Новости слова Бас.

Ранее в ходе внеочередного заседание бундестага, посвященного обсуждению вопроса о доверии канцлеру, его главный оппонент и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц назвал Шольца лицом экономического кризиса в Германии и добавил, что он позорит страну.

Сам канцлер в своей речи на заседании пообещал, что, пока он глава кабмина страны, ФРГ не будет в ущерб своей безопасности отправлять военных на Украину и поставлять ей крылатые ракеты Taurus.

Еще по теме
Трамп призвал Зеленского к соглашению о завершении конфликта
Путин поддержал идею «рождественского перемирия»
Асад раскрыл дату бегства из Сирии
Команда Трампа рассмотрит мирную инициативу Орбана по Украине
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Богатство Илона Маска превысило бюджет России
США проведут масштабную переброску оружия на Украину
Какую форму имеет Вселенная
Глава АвтоВАЗа сравнил «китайцев» с пираньями
Обсуждение (1)
Картина дня
Начальник войск РХБЗ генерал Кириллов погиб при взрыве в Москве
Пошутившую про карельский язык актрису оштрафовали
Бывший муж Анны Седоковой найден мертвым
Аренда квартир резко подорожает в 2025 году
О самом главном
Идеи подарков за 300, 500, 1000 рублей: полезные и оригинальные
Не сломать судьбу: что нельзя дарить в год Змеи
Роковые ошибки воспитания: как погибают лидеры
Коричневый «мокко мусс»: с чем сочетать цвет 2025 года от Pantone
Чем выгорание отличается от депрессии
Возраст тату: дети бьют, родители плачут
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

vova97

так денег то и нету это просто оценочная стоимость его владений так что завтра оценка упадет и он станет...

Game Rock

Ипотека в Германии 2%, ипотека в России 30%) Загнивающая Европа)

alexkain83

Толку то !!!! Все равно вопросы, которые реально волнуют жителей страны, заданы не будут !!!!

M1D

пацаны вообще ребята, особенно в белой курточке, да все вы молодцы, чётко