Олаф Шольц лишился поста канцлера Германии

Большинство депутатов бундестага высказались за лишение доверия правительства канцлера Германии Олафа Шольца, тем самым открыв путь к досрочным выборам в феврале, сообщила председатель парламента Бербель Бас.

Против канцлера проголосовали 394 из 717 принявших участие в заседании депутатов, за — 207 и 116 воздержались. Для выражения доверия или его лишения требовалось минимум 367 голосов.

Из-за отсутствия вотума доверия правительству и после предстоящего роспуска парламента президентом страны ожидаются досрочные выборы, которые, предположительно, назначат на 23 февраля 2025 года, приводит РИА Новости слова Бас.

Ранее в ходе внеочередного заседание бундестага, посвященного обсуждению вопроса о доверии канцлеру, его главный оппонент и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц назвал Шольца лицом экономического кризиса в Германии и добавил, что он позорит страну.

Сам канцлер в своей речи на заседании пообещал, что, пока он глава кабмина страны, ФРГ не будет в ущерб своей безопасности отправлять военных на Украину и поставлять ей крылатые ракеты Taurus.