YouTube запустил голосовые комментарии

Видеохостинг YouTube запустил новую функцию, которая позволяет оставлять голосовые комментарии к роликам. Пока она доступна только для участников тестирования.

Отправка голосовых сообщений на стартовом этапе возможна только в мобильном приложении через специальную кнопку в поле для комментариев, при этом платформа автоматически создает текстовую расшифровку аудио, пишет портал The Geek.

В десктопной версии сайта при попытке использовать новую функцию появляется сообщение «Голосовой ответ не поддерживается».

Пока неизвестно, будет ли она добавлена для всех пользователей. Возможно, доступ к ней получат только подписчики YouTube Premium.