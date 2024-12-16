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Крепкому алкоголю повысили минимальные цены

Источник:
Sibnet.ru
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Минимальные розничные цены на крепкий алкоголь вырастут с 1 января 2025 года, соответствующий приказ Минфина размещен на портале правовых актов. В результате стоимость самой дешевой водки превысит 300 рублей, а коньяка — 600 рублей.

На водку минимальная цена увеличится с 299 до 349 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 556 до 651 рублей. Одновременно вырастет минимальная цена на бренди и другой алкоголь из дистиллятов — до 472 рублей.

С 1 июля 2024 года минимальная розничная цена на водку уже поднималась с 281 до 299 рублей. Тогда же минимальную розничную стоимость на коньяк устанавливали на уровне 556 рублей за 0,5 литра. Предполагалось, что эти цены останутся неизменными до 31 декабря 2026 года.

По оценке экспертов, водка категории минимальной розничной цены занимает около 35% рынка, такие бренды представлены почти во всех российских магазинах. Минимальные цены на алкоголь устанавливаются Минфином с 2009 года для борьбы с теневым производством.

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Топ комментариев

vova97

так денег то и нету это просто оценочная стоимость его владений так что завтра оценка упадет и он станет...

alexkain83

Толку то !!!! Все равно вопросы, которые реально волнуют жителей страны, заданы не будут !!!!

M1D

пацаны вообще ребята, особенно в белой курточке, да все вы молодцы, чётко

mosquito__2010

вся твоя деятельность включая забытый пароль сплошной анекдот яж молчу