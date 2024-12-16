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Путин назвал «святую обязанность» российской армии

Источник:
Sibnet.ru
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Освобождение территорий России, занятых ВСУ, является «святой обязанностью» вооруженных сил, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании Коллегии Минобороны. Мероприятие транслирует телеграм-канал Кремля.

«Святая обязанность вооруженных сил — выбросить противника с нашей территории, задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб — найти и покарать преступников», — сказал он.

Атаку ВСУ на Курскую область российский лидер назвал преступлением, «особенно это касается страданий гражданского населения», заявил президент. Он отметил, что с военной точки зрения атака была для ВСУ авантюрой.

ВСУ вторглись в Курскую область в начале августа, боевые действия в регионе идут пятый месяц. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации и контртеррористической операции.

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Политика #Россия #Армия
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Топ комментариев

vova97

так денег то и нету это просто оценочная стоимость его владений так что завтра оценка упадет и он станет...

alexkain83

Толку то !!!! Все равно вопросы, которые реально волнуют жителей страны, заданы не будут !!!!

M1D

пацаны вообще ребята, особенно в белой курточке, да все вы молодцы, чётко

mosquito__2010

вся твоя деятельность включая забытый пароль сплошной анекдот яж молчу