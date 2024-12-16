Путин назвал «святую обязанность» российской армии

Освобождение территорий России, занятых ВСУ, является «святой обязанностью» вооруженных сил, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании Коллегии Минобороны. Мероприятие транслирует телеграм-канал Кремля.

«Святая обязанность вооруженных сил — выбросить противника с нашей территории, задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб — найти и покарать преступников», — сказал он.

Атаку ВСУ на Курскую область российский лидер назвал преступлением, «особенно это касается страданий гражданского населения», заявил президент. Он отметил, что с военной точки зрения атака была для ВСУ авантюрой.

ВСУ вторглись в Курскую область в начале августа, боевые действия в регионе идут пятый месяц. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации и контртеррористической операции.