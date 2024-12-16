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Сервис 2ГИС представил «Линзу»

Источник:
Sibnet.ru
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Разработчики российского картографического сервиса 2ГИС представили новый инструмент под названием «Линза», который является аналогом Google Lens.

«Линза» представляет собой сочетание функционала мобильного приложения и программного обеспечения на основе алгоритмов искусственного интеллекта для съемки фото и видео территорий и дальнейшего автоматического распознавания объектов.

Благодаря данному инструменту можно создать архив состояния той или иной территории на тот или иной момент времени с возможностью анализа результатов на карте города в сервисе «2ГИС Про».

«Сервис способен значительно упростить городским службам и бизнесу решение текущих и стратегических задач по развитию территорий на основе собранных данных», — уточнила пресс-служба 2ГИС.

«Линза» анализирует объекты на фотографии или видео, создает изображение с их координатами, избавляя от необходимости расшифровки для дальнейшего нанесения данных объектов на карту.

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Топ комментариев

vova97

так денег то и нету это просто оценочная стоимость его владений так что завтра оценка упадет и он станет...

alexkain83

Толку то !!!! Все равно вопросы, которые реально волнуют жителей страны, заданы не будут !!!!

M1D

пацаны вообще ребята, особенно в белой курточке, да все вы молодцы, чётко

mosquito__2010

вся твоя деятельность включая забытый пароль сплошной анекдот яж молчу