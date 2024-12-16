Сервис 2ГИС представил «Линзу»

Разработчики российского картографического сервиса 2ГИС представили новый инструмент под названием «Линза», который является аналогом Google Lens.

«Линза» представляет собой сочетание функционала мобильного приложения и программного обеспечения на основе алгоритмов искусственного интеллекта для съемки фото и видео территорий и дальнейшего автоматического распознавания объектов.

Благодаря данному инструменту можно создать архив состояния той или иной территории на тот или иной момент времени с возможностью анализа результатов на карте города в сервисе «2ГИС Про».

«Сервис способен значительно упростить городским службам и бизнесу решение текущих и стратегических задач по развитию территорий на основе собранных данных», — уточнила пресс-служба 2ГИС.

«Линза» анализирует объекты на фотографии или видео, создает изображение с их координатами, избавляя от необходимости расшифровки для дальнейшего нанесения данных объектов на карту.