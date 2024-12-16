НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Wildberries начал продавать страховки

Источник:
Sibnet.ru
118 0

Онлайн-продажу цифровых страховых полисов запустили на Wildberries, сообщила пресс-служба маркетплейса.

Теперь при оформлении заказа на этапе оплаты появляется кнопка «Защита имущества». Если нажать ее, к сумме заказа приплюсуют дополнительные сто рублей. Страховка защищает купленные на маркетплейсе товары и действует один месяц.

Также в полис входит страхование здоровья покупателя и его близких на случай длительного больничного или госпитализации более чем на 14 дней в результате несчастного случая. На маркетплейсе можно купить сразу несколько полисов, выплаты по ним будут суммироваться.

Получить выплату по страховке на Wildberries можно онлайн. Для этого достаточно зайти в мобильное приложение Wildberries и найти пункт «Мои страховки» в личном кабинете. После этого останется подать заявку на выплату и заполнить анкету.

«Датой страхового случая считается дата из документа, который подтверждает страховой случай, например, справка о причинах и размере ущерба. Дата из документа должна попадать в срок действия защиты», — отмечается в сообщении.

На финальном этапе с пользователем свяжется страховая и расскажет, какие нужны документы. После отправки пакета документов нужно будет дождаться решения. Если выплату одобрят, деньги придут в течение десяти дней.

Еще по теме
Продажи алкоголя в России достигли семилетнего максимума
Юрист предупредила о появлении в магазинах старых способов обмана
Как сэкономить благодаря доставке продуктов на дом
Предложен запрет скидок на алкоголь
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
США проведут масштабную переброску оружия на Украину
Путин заявил, что Россия должна стать мировым лидером в сфере ИИ
Богатство Илона Маска превысило бюджет России
Глава АвтоВАЗа сравнил «китайцев» с пираньями
Обсуждение (0)
О самом главном
Идеи подарков за 300, 500, 1000 рублей: полезные и оригинальные
Не сломать судьбу: что нельзя дарить в год Змеи
Роковые ошибки воспитания: как погибают лидеры
Коричневый «мокко мусс»: с чем сочетать цвет 2025 года от Pantone
Чем выгорание отличается от депрессии
Возраст тату: дети бьют, родители плачут
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
45
Богатство Илона Маска превысило бюджет России
30
Путин рассказал, где проходит линия фронта борьбы с Россией
20
США проведут масштабную переброску оружия на Украину
19
Раскрыты подробности побега Асада из Сирии
17
Путин заявил о запуске «Орешника» в серийное производство