Wildberries начал продавать страховки

Онлайн-продажу цифровых страховых полисов запустили на Wildberries, сообщила пресс-служба маркетплейса.

Теперь при оформлении заказа на этапе оплаты появляется кнопка «Защита имущества». Если нажать ее, к сумме заказа приплюсуют дополнительные сто рублей. Страховка защищает купленные на маркетплейсе товары и действует один месяц.

Также в полис входит страхование здоровья покупателя и его близких на случай длительного больничного или госпитализации более чем на 14 дней в результате несчастного случая. На маркетплейсе можно купить сразу несколько полисов, выплаты по ним будут суммироваться.

Получить выплату по страховке на Wildberries можно онлайн. Для этого достаточно зайти в мобильное приложение Wildberries и найти пункт «Мои страховки» в личном кабинете. После этого останется подать заявку на выплату и заполнить анкету.

«Датой страхового случая считается дата из документа, который подтверждает страховой случай, например, справка о причинах и размере ущерба. Дата из документа должна попадать в срок действия защиты», — отмечается в сообщении.

На финальном этапе с пользователем свяжется страховая и расскажет, какие нужны документы. После отправки пакета документов нужно будет дождаться решения. Если выплату одобрят, деньги придут в течение десяти дней.