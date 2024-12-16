Представлен смартфон с самыми громкими динамиками

Компания vivo представила доступный смартфон vivo Y300, главной особенностью которого стали рекордно громкие динамики. Сигнал с такого телефона будет слышен на расстоянии до 260 метров.

Новинка оснащена трехполосными стереодинамиками, изготовленными совместно с AAC Technology. Эти драйверы в шесть раз громче традиционных. Они получили двойной золотой сертификат Hi-Res.

Акустическая система vivo Y300 может воспроизводить звук сзади, через разговорный динамик и снизу, что дает поддержку панорамного 3D-звука. Динамики модели настроены в акустической лаборатории Golden Ears.

Вторая особенность vivo Y300 — емкая батарея на 6500 мАч. Аккумулятор обеспечивает двухдневную автономную работу и поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт. «На борту» также процессор Dimensity 6300, до 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти.

Смартфон защищен от воды и пыли по стандарту IP64, есть боковой сканер отпечатков, двойной слот для SIM-карт. На старте продаж в Китае самая доступная модель предлагается за 1399 юаней — это около 20 тысяч рублей.