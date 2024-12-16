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Представлен смартфон с самыми громкими динамиками

Источник:
Gsmarena
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Компания vivo представила доступный смартфон vivo Y300, главной особенностью которого стали рекордно громкие динамики. Сигнал с такого телефона будет слышен на расстоянии до 260 метров.

Новинка оснащена трехполосными стереодинамиками, изготовленными совместно с AAC Technology. Эти драйверы в шесть раз громче традиционных. Они получили двойной золотой сертификат Hi-Res.

Акустическая система vivo Y300 может воспроизводить звук сзади, через разговорный динамик и снизу, что дает поддержку панорамного 3D-звука. Динамики модели настроены в акустической лаборатории Golden Ears.

Вторая особенность vivo Y300 — емкая батарея на 6500 мАч. Аккумулятор обеспечивает двухдневную автономную работу и поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт. «На борту» также процессор Dimensity 6300, до 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти.

Смартфон защищен от воды и пыли по стандарту IP64, есть боковой сканер отпечатков, двойной слот для SIM-карт. На старте продаж в Китае самая доступная модель предлагается за 1399 юаней — это около 20 тысяч рублей.

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alexkain83

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vova97

так денег то и нету это просто оценочная стоимость его владений так что завтра оценка упадет и он станет...

Game Rock

Ипотека в Германии 2%, ипотека в России 30%) Загнивающая Европа)

mosquito__2010

ваши слова это примитивная западная пропаганда для тех кто не способен думать, а на самом деле если россия...