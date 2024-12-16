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Продажи алкоголя в России достигли семилетнего максимума

Источник:
РБК
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Объем розничной продажи алкогольной продукции в России с января по ноябрь 2024 года составил 201,7 миллиона декалитров. Это рекордный показатель за последние семь лет.

Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, продажи крепкого алкоголя за 11 месяцев достигли 68,7 миллиона декалитров, что на 15% больше, чем в 2017 году. В сравнении с показателем 2023 года рост составил 0,7%. Уточняется, что продажи коньяка за семь лет увеличились на 45%.

Объем продаж игристых вин с 2017 года увеличился на 60%, до 18,1 миллиона декалитров. За год рост составил 10,5%. Продажи тихого вина с января по ноябрь 2024 года составили 51,4 миллиона декалитров, это на 22% больше показателя 2017 года.

При этом с января по ноябрь сократились продажи слабоалкогольной продукции, они просели на 25,8% — до 11,7 миллиона декалитров. На 19,7% упали продажи плодовой алкогольной продукции — до 8,8 миллиона декалитров.

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