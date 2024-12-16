Асад раскрыл дату бегства из Сирии

Бывший глава Сирии Башар Асад покинул страну вечером 8 декабря, говорится в сообщении канцелярии экс-президента. До раннего утра 8 декабря он оставался в Дамаске.

Асад уточнил, что он переехал в Латакию, «когда террористические силы проникли в Дамаск». В Латакию бывший сирийский лидер поехал для координации с российскими союзниками и наблюдения за боевыми операциями, говорится в сообщении.

После того, как Асад приехал на базу в Латакию, стало ясно, что правительственные подразделения отведены со всех боевых позиций, а «обстановка продолжала ухудшаться». Тогда Москва предложила организовать немедленную эвакуацию в Россию.

«Это произошло на следующий день после падения Дамаска, после падения последних военных позиций и, как следствие, паралича всех оставшихся государственных институтов», — подчеркнул Асад.

Бывший президент Сирии уточнил, что после эвакуации возникли вопросы о его судьбе и местонахождении, однако из-за временного лишения связи он не мог своевременно раскрыть все детали произошедшего.