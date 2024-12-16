НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Асад раскрыл дату бегства из Сирии

Источник:
ТАСС
265 1

Бывший глава Сирии Башар Асад покинул страну вечером 8 декабря, говорится в сообщении канцелярии экс-президента. До раннего утра 8 декабря он оставался в Дамаске.

Асад уточнил, что он переехал в Латакию, «когда террористические силы проникли в Дамаск». В Латакию бывший сирийский лидер поехал для координации с российскими союзниками и наблюдения за боевыми операциями, говорится в сообщении.

После того, как Асад приехал на базу в Латакию, стало ясно, что правительственные подразделения отведены со всех боевых позиций, а «обстановка продолжала ухудшаться». Тогда Москва предложила организовать немедленную эвакуацию в Россию.

«Это произошло на следующий день после падения Дамаска, после падения последних военных позиций и, как следствие, паралича всех оставшихся государственных институтов», — подчеркнул Асад.

Бывший президент Сирии уточнил, что после эвакуации возникли вопросы о его судьбе и местонахождении, однако из-за временного лишения связи он не мог своевременно раскрыть все детали произошедшего.

Еще по теме
Путин поддержал идею «рождественского перемирия»
Команда Трампа рассмотрит мирную инициативу Орбана по Украине
Путин рассказал, где проходит линия фронта борьбы с Россией
Третьей мировой войне составили карту боевых действий
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
США проведут масштабную переброску оружия на Украину
Путин заявил, что Россия должна стать мировым лидером в сфере ИИ
Богатство Илона Маска превысило бюджет России
Глава АвтоВАЗа сравнил «китайцев» с пираньями
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин поддержал идею «рождественского перемирия»
Асад раскрыл дату бегства из Сирии
Путин заявил о запуске «Орешника» в серийное производство
Продажи алкоголя в России достигли семилетнего максимума
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
45
Богатство Илона Маска превысило бюджет России
30
Путин рассказал, где проходит линия фронта борьбы с Россией
20
США проведут масштабную переброску оружия на Украину
19
Раскрыты подробности побега Асада из Сирии
17
Путин заявил о запуске «Орешника» в серийное производство