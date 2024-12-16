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Программу маткапитала продлят до 2030 года

Источник:
Sibnet.ru
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Правительственная комиссия одобрила законопроект Минтруда России о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Теперь правительство направит документ в Госдуму.

Ожидается, что в рамках программы право на помощь с 2027 по 2030 годы получат почти 5 миллионов российских семей. В 2027-2030 годах на программу потребуется 2,776 триллиона рублей бюджетных денег, пишет ТАСС.

В феврале 2024 года президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил продлить программу маткапитала до 2030 года. По его словам, с 2018 по 2022 год в России на 26,8% выросло число многодетных семей.

Материнский капитал — мера государственной поддержки российских семей, установленная в 2007 году в рамках национального проекта «Демография». Сейчас программа, направленная на поддержку семей и стимулирование рождаемости в России, действует до конца 2026 года.

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