Российский киберспорт: главные команды и популярные дисциплины

Киберспорт в России — это не просто развлечение, но и серьезная индустрия, объединяющая профессиональных игроков, команды и миллионы фанатов. За последние годы российские коллективы показали выдающиеся результаты на мировой арене сразу в нескольких популярных дисциплинах.

Лучшие команды России

Team Spirit. Одна из самых известных на международной арене российских киберспортивных организаций. Она громко заявила о себе победой на The International 2021 в дисциплине Dota 2, получив рекордный выигрыш — более 18 миллионов долларов. Лидеры команды Yatoro, Collapse и Mira стали настоящими звездами.

Через два года звездный состав Team Spirit по Dota 2 одержал еще одну громкую победу — на The International 2023. В декабре 2024 года состав организации по Counter-Strike 2 выиграл Perfect World Shanghai Major 2024 — крупнейший турнир, имеющий статус чемпионата мира. А 17-летний феномен Данил donk Крышковец был признан MVP турнира.

Virtus.pro. Российская организация с богатой историей, которая выступает на высоком уровне в нескольких дисциплинах. Команды Virtus.pro являются семикратными чемпионами международных турниров категории Major в дисциплинах Dota 2 и CS:GO. Организация входит в мировой топ-10 по выигранным призовым.

Gambit Esports. Организация выделялась успехами в таких киберспортивных дисциплинах как CS:GO и Valorant. Например, в 2021 году Gambit становится чемпионами престижного Intel Extreme Masters Katowice по Counter-Strike, причем в финале команда одолела Virtus.pro.

Natus Vincere. Команды под этим тегом зачастую имели международный состав, однако россияне играли ключевую роль в исторических успехах организации, особенно в Dota 2 и CS:GO. На счету Natus Vincere победы на The International 2011 (Dota 2), PGL Major Stockholm 2021 (CS:GO) и PGL Major Copenhagen 2024 (CS2).

Winstrike Team. Еще одна известная организация, добивавшаяся успехов в CS:GO, FIFA и Rainbow 6 Siege. Год назад она подписала составы по Warface и Standoff 2. Результаты Winstrike Team показывают, что российские команды конкурентоспособны в самых разных играх, отмечает БК Леон.

Главные победы российских киберспортсменов

Российские игроки и команды достигли множества значимых успехов, однако особняком стоят победы Team Spirit на The International в 2021 и 2023 годах — этот турнир имеет статус чемпионата мира по Dota 2 и выделяется своими призовыми.

В Counter-Strike победы на самых престижных турнирах серии Major одерживали Virtus.pro (ESL Major Series One Katowice 2014, IEM RIO Major 2022) и Team Spirit (Perfect World Shanghai Major 2024). Gambit Esports в 2021 году выиграла несколько крупных турниров, включая IEM Katowice.

Самые популярные дисциплины

Dota 2. Эта стратегическая игра от Valve имеет огромную аудиторию преданных российских поклонников. Множество российских игроков достигли высочайшего уровня в этой дисциплине и являются лидерами международных команд.

Counter-Strike. Классический шутер с армией фанатов в России. Традиционно в этой дисциплине наша страна представлена очень сильными игроками и командами.

PUBG. Королевская битва, которая привлекает миллионы игроков благодаря динамичному геймплею.

Valorant. Относительно новая дисциплина, она быстро набирает популярность в России, особенно среди молодых игроков.

FIFA. Футбольный симулятор, российские игроки регулярно участвуют в международных турнирах по этой дисциплине.

World of Tanks. Одна из наиболее популярных игр на территории СНГ. Главные турниры по этой дисциплине проходят в России.

Какие турниры невозможно представить без россиян

The International (Dota 2). Проводится ежегодно, призовой фонд может достигать десятков миллионов долларов. Трансляции игр собирают сотни тысяч зрителей.



PGL Major и IEM Katowice (Counter-Strike). Серии самых престижных турниров с призовым фондом в районе миллиона долларов, в которых российские команды традиционно входят в число фаворитов.

VALORANT Champions Tour (VCT). Серия турниров по Valorant с крупными призовыми, на которых российские команды занимают лидирующие позиции.

PUBG Global Championship. Турнир для поклонников PUBG, в котором участвуют лучшие коллективы из разных регионов планеты, включая российские.