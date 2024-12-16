Путин заявил о запуске «Орешника» в серийное производство

Серийный выпуск нового ракетного комплекса средней дальности «Орешник» начнется в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин.

«Как известно, новейшим мощным оружием России стал ракетный комплекс средней дальности "Орешник". В ноябре в ответ на удары по территории нашей страны с применением западного оружия он был успешно использован — использовалась баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении». — сказал Путин в ход выступления на коллегии Минобороны России.

По его словам, с ближайшее время должен быть обеспечен серийный выпуск таких комплексов для защиты безопасности России и наших союзников.

Россия 21 ноября впервые применила по Украине ракетный комплекс средней дальности «Орешник» в ответ на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей, ракетами ATACMS и Storm Shadow.