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Путин заявил о запуске «Орешника» в серийное производство

Источник:
Sibnet.ru
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Серийный выпуск нового ракетного комплекса средней дальности «Орешник» начнется в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин.

«Как известно, новейшим мощным оружием России стал ракетный комплекс средней дальности "Орешник". В ноябре в ответ на удары по территории нашей страны с применением западного оружия он был успешно использован — использовалась баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении». — сказал Путин в ход выступления на коллегии Минобороны России.

По его словам, с ближайшее время должен быть обеспечен серийный выпуск таких комплексов для защиты безопасности России и наших союзников.

Россия 21 ноября впервые применила по Украине ракетный комплекс средней дальности «Орешник» в ответ на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей, ракетами ATACMS и Storm Shadow.

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ваши слова это примитивная западная пропаганда для тех кто не способен думать, а на самом деле если россия...