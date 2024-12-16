Подсчитана минимальная стоимость новогоднего стола

Стоимость базового праздничного продуктового набора на двоих составит около 6 тысяч 861 рубля, выяснили эксперты сервисов «ЮMoney» и «Чек Индекс».

В минимальный новогодний набор на две персоны, помимо прочего, вошли бутылка шампанского, 1 килограмм мандаринов, 200 граммов красной икры, коробка конфет и торт.

Эксперты отметили, что с 29 ноября по 9 декабря 2024 года оборот платежей в категории готовых кондитерских изделий вырос на 38% относительно аналогичного периода 2023-го. Число покупок увеличилось на 13%, а количество покупателей — на 4%. Средний чек стал на 22% выше и составил 3785 рублей.

В то же время число покупок мандаринов выросло за отчетный период на 7% год к году, шампанского — на 5%. Средняя цена фрукта увеличилась на 22%, до 258 рублей, а алкогольного напитка — на 8%, до 465 рублей.

При этом приобретать натуральную красную икру стали меньше (–17% за тот же период), а средняя цена поднялась на 36% и составила 9987 рублей за 1 килограмм, или около 1 тысячи рублей за 100 граммов. Покупок шоколадных конфет в коробках стало на 11% больше год к году, а средний чек вырос на 12% и составил 611 рублей.