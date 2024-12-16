Снежные забавы панды Катюши показали на видео

Панда Катюша из Московского зоопарка радуется снегу и играет в нем — видео от китайского блогера Яна Пейци распространилось по социальным сетям

На видео медвежонок с удовольствием катается по заснеженной горке.

В отличие от других медведей большие панды не впадают в зимнюю спячку. Вместо этого они перемещаются в более теплые районы и продолжают свою обычную повседневную деятельность: поедание бамбука, сон и игры.

Катюша — первый в истории России детеныш большой панды. Она родился в столичном зоопарке 30 августа у самца Жуи и самки Диндин. Имя для девочки выбирали с помощью голосования.