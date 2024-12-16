Перечислены правила при выборе тортов

Самое главное при выборе тортов — внимательно смотреть на маркировку, условия хранения и внешний вид изделий, сообщила сотрудница Роспотребнадзора Татьяна Горшкова.
Важно обратить внимание на маркировку с датой изготовления и сроком годности, если товар заморожен, на нем должны быть две даты: изготовления и дефростации (разморозки). Лучше выбрать продукт, который изготовлен недавно.
Внутри упаковки не должно быть следов конденсата, так как это способствует размножению бактерий.
Сроки хранения тортов и пирожных с кремом варьируются в зависимости от начинки:
- изделия со сливками или заварным кремом — шесть часов,
- с творожным кремом — 24 часа,
- со сливочным кремом, если в его составе есть консервант — 36 часов,
- изделия с начинкой из фруктов и ягод, желе, суфле или с белковой начинкой — 72 часа.
«Если крем потек или деформировался — это признак того, что продукция несвежая или изначально некачественная», — отметила Горшкова в видео, опубликованном в телеграм-канале ведомства.