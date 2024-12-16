НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Рабочие профессии будут самыми востребованными в 2025 году

Источник:
ТАСС
259 0

Большинство работодателей (86%) считают, что в 2025 году самыми востребованными будут рабочие профессии, говорится в результатах совместного исследования сервисов «Работа.ру» и «Сберподбор».

«В эпоху автоматизации и технологических новшеств, когда многие процессы становятся автоматизированными, потребность в квалифицированных рабочих руках остается высокой», — приводит ТАСС результаты исследования.

На втором месте инженеры и технические специалисты (34%), за ними идут менеджеры по продажам (33%) и IT-специалисты (31%).

Представители массовых профессий (курьеры, продавцы и официанты) также сохраняют свою актуальность — их назвали 30% респондентов.

В 2025 году 84% компаний намерены работать над привлечением новых сотрудников. 56% работодателей планируют активное внедрение системы рекомендаций, 38% — повышать зарплату в вакансиях, и 9% — обновлять офисы и улучшать инфраструктуру.

Еще по теме
Перечислены профессии с самым высоким стрессом перед Новым годом
Зарплаты московских курьеров подскочат до 300 тыс. рублей
Зарплаты российских курьеров превысили доходы IT-специалистов
Почти половина россиян признались в желании стать самозанятыми
смотреть все
Экономика #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
США проведут масштабную переброску оружия на Украину
Путин заявил, что Россия должна стать мировым лидером в сфере ИИ
Глава АвтоВАЗа сравнил «китайцев» с пираньями
Богатство Илона Маска превысило бюджет России
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
44
Богатство Илона Маска превысило бюджет России
24
Путин рассказал, где проходит линия фронта борьбы с Россией
20
США проведут масштабную переброску оружия на Украину
19
Раскрыты подробности побега Асада из Сирии
15
Путин призвал к сокращению «тюремного населения» России