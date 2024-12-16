Рабочие профессии будут самыми востребованными в 2025 году

Большинство работодателей (86%) считают, что в 2025 году самыми востребованными будут рабочие профессии, говорится в результатах совместного исследования сервисов «Работа.ру» и «Сберподбор».

«В эпоху автоматизации и технологических новшеств, когда многие процессы становятся автоматизированными, потребность в квалифицированных рабочих руках остается высокой», — приводит ТАСС результаты исследования.

На втором месте инженеры и технические специалисты (34%), за ними идут менеджеры по продажам (33%) и IT-специалисты (31%).

Представители массовых профессий (курьеры, продавцы и официанты) также сохраняют свою актуальность — их назвали 30% респондентов.

В 2025 году 84% компаний намерены работать над привлечением новых сотрудников. 56% работодателей планируют активное внедрение системы рекомендаций, 38% — повышать зарплату в вакансиях, и 9% — обновлять офисы и улучшать инфраструктуру.