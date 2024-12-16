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Врач объяснила вред аромаингаляторов для детей

Источник:
Sibnet.ru
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Модные среди детей аромаингаляторы могут вызвать отек слизистой или аллергию, сообщила Sibnet.ru врач-терапевт Марьям Аббасова.

Использование аромаингаляторов, или «нюхалок» — новый тренд среди школьников. Это устройства с эфирными маслами или ароматическими веществами, распространенные на маркет-плейсах.

Роспотребнадзор выявил незаконные декларация о безопасности «аромаингаляторов для носа» и принимает меры по приостановке реализации данной продукции.

«Самое страшное в том, что дети пользуются этими аромаингаляторами, — это отсутствие сертификации товаров: не ясно, что вообще в них», — сказала Аббасова.

По словам врача, «у детей очень чувствительная слизистая, все вдыхаемые вещества, особенно концентрированные, сразу попадают в кровоток». Непрерывное раздражение слизистой оболочки носа может привести к привыканию и побочным реакциям дыхательной системы: отекам и аллергии.

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Жизнь #Здоровье
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