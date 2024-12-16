Юрист предупредила о появлении в магазинах старых способов обмана

Магазины для увеличения выручку нередко прибегают к разным способам обмана, которые не противоречат закону, но могут ввести покупателя в ненужные траты, рассказала директор юридической группы «Яковлев и Партнеры».

Магазины нередко продают товар по стоимости выше, чем на ценнике, предупредила эксперт. «Если по факту дороже, требуйте продать товар по цене, указанной на ценнике. По закону вы имеете на это право», — сказал «Прайм» Яковлева.

Некоторые магазины включают вес упаковки в общую стоимость товара — тут налицо нарушение правил торговли. Закон предписывает удалить лишний материал перед взвешиванием, и можно потребовать пересчета, указала юрист.

Часто встречается и уловка с переклеиванием этикеток с истекшими сроками годности. При обнаружении нескольких этикеток на товаре от покупки стоит воздержаться. «Уже купленную просрочку вы имеете право вернуть в магазин», — отметила Яковлева.

И, наконец, несколько раз пробитый товар — иногда это банальная ошибка кассира, но часто намеренный обман. «Тщательно проверяйте чек до выхода из магазина», посоветовала юрист.