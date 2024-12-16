НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Экзоскелеты научились «думать» по‑человечески

Источник:
Nature
115 0

Американские инженеры нашли решение главной проблемы традиционных протезов и экзоскелетов — медленной реакции на действия носителя, теперь движениями управляют нейросети, сообщила пресс-служба Технологического института Джорджии.

Человеческий мозг управляет движениями ног почти автоматически, не задействуя сознательные алгоритмы. Экзоскелеты, напротив, долгое время требовали ручной настройки режимов ходьбы, что ограничивало их функциональность и естественность движений.

Исследователи записали движения 15 здоровых людей и обучили нейросеть на основе этих данных. Теперь экзоскелет способен предугадывать намерения своего носителя: устройство начинает действовать еще до того, как человек сделает шаг.

Система способна автоматически адаптироваться к разнообразным движениям — от циклических, таких как ходьба и бег, до более сложных и неструктурированных, включая приседания, выпады, остановки, повороты и прыжки.

В ходе испытаний пользователи «умного» экзоскелета смогли выполнять различные задачи: ходить с грузом, кидать мяч, прыгать и преодолевать препятствия. Экзоскелет снижал энергозатраты на 5-20% при выполнении десяти различных действий, сообщается в работе, опубликованной в журнале Nature.

Еще по теме
Создан VR-леденец для ощущения вкусов через экран
Китайский робот-шар сможет ловить преступников. ВИДЕО
Три 50‑кубитных квантовых компьютера запустят в РФ к концу года
Базу биометрии телефонных мошенников создадут в России
смотреть все
Наука #Техника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
США проведут масштабную переброску оружия на Украину
Путин заявил, что Россия должна стать мировым лидером в сфере ИИ
Глава АвтоВАЗа сравнил «китайцев» с пираньями
Пять атомных реакторов Украины снизили мощность после удара России
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

scorpion2777

Декоммунизация продолжается, даёшь полную остановку.

Asd10

И, таки, до последнего украинца... Печаль...

pepelmetal

Знатные фейерверки ожидаются на окраине

mosquito__2010

ваши слова это примитивная западная пропаганда для тех кто не способен думать, а на самом деле если россия...