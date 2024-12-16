Экзоскелеты научились «думать» по‑человечески

Американские инженеры нашли решение главной проблемы традиционных протезов и экзоскелетов — медленной реакции на действия носителя, теперь движениями управляют нейросети, сообщила пресс-служба Технологического института Джорджии.

Человеческий мозг управляет движениями ног почти автоматически, не задействуя сознательные алгоритмы. Экзоскелеты, напротив, долгое время требовали ручной настройки режимов ходьбы, что ограничивало их функциональность и естественность движений.

Исследователи записали движения 15 здоровых людей и обучили нейросеть на основе этих данных. Теперь экзоскелет способен предугадывать намерения своего носителя: устройство начинает действовать еще до того, как человек сделает шаг.

Система способна автоматически адаптироваться к разнообразным движениям — от циклических, таких как ходьба и бег, до более сложных и неструктурированных, включая приседания, выпады, остановки, повороты и прыжки.

В ходе испытаний пользователи «умного» экзоскелета смогли выполнять различные задачи: ходить с грузом, кидать мяч, прыгать и преодолевать препятствия. Экзоскелет снижал энергозатраты на 5-20% при выполнении десяти различных действий, сообщается в работе, опубликованной в журнале Nature.