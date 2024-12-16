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Дан совет по безопасному количеству мандаринов в день

Источник:
Sibnet.ru
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Лучше не есть больше пяти мандаринов в день, иначе могут появиться проблемы с пищеварением, сообщил Роспотребнадзор Ханты-Мансийского автономного округа.

«Рекомендуем ограничиться тремя – пятью мандаринами в день, чтобы избежать дискомфорта в желудочно-кишечном тракте», — уточнила специалист Полина Чеброва в телеграм-канале ведомства.

При переедании мандаринов возможны негативные последствия в виде гипервитаминоза, аллергической реакции, диареи и даже нарушения работы печени, почек, ЖКТ.

Мандарины все же — полезные фрукты. В них содержится антиоксидант, помогающий в борьбе с варикозом и отеками, а также много витаминов и микроэлементов, полезных для кожи и волос. При употреблении в умеренных количествах повышается жизненный тонус.

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