Команда Трампа рассмотрит мирную инициативу Орбана по Украине

Команда избранного президента США Дональда Трампа рассмотрит предложение о прекращении огня на Украине, предложенное премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщил будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

Орбан выступил с инициативой о прекращении огня на Украине и обмене пленными с Россией в период рождественских праздников.

«Необходимо прекратить боевые действия. И если в качестве первого шага предлагается некое прекращение огня, то мы внимательно изучим, что это означает», — приводит ТАСС слова Уолтца. Он добавил, что до инаугурации Трампа 20 января его команда «координирует» свои действия с администрацией Джо Байдена.

Ранее Орбан более часа обсуждал свою мирную инициативу с президентом России Владимиром Путиным. Затем Венгрия запросила разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Запрос был «некультурно» отвергнут, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.