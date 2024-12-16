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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Хинштейн призвал к эвакуации жителей освобожденных сел

Источник:
Sibnet.ru
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Жители курского приграничья долго были «в тяжелых условиях», их нужно эвакуировать с освобожденных территорий, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Только за последнюю неделю российские военнослужащие освободили населенные пункты Плехово, Дарьино и Новоивановка в Суджанском районе, написал в своем телеграм-канале Хинштейн.

«Сейчас необходимо совместно с военнослужащими, спасателями, медиками и волонтерами эвакуировать жителей, которые долгое время находились в тяжелых условиях», — отметил врио губернатора.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область 6 августа, там до сих пор продолжаются бои. Бывший губернатор Алексей Смирнов сообщал, что под контроль ВСУ перешло 28 населенных пунктов.

Минобороны России отчитывалось об освобождении 17 населенных пунктов. Накануне российские войска взяли под контроль села Плехово, Дарьино и Новоивановка.

Тема: Военная операция на Украине
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