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Подсчитано число вопросов россиян Путину

Источник:
Sibnet.ru
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Число обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря превысило миллион.

К вечеру 15 декабря количество обращений составило 1 015 829, передает телеканал «Россия 24». Сбор вопросов начался в ночь на 8 декабря. Больше половины из них — звонки, их количество превысило 537 тысяч.

Поступило также свыше 255 тысяч текстовых сообщений. Еще около 25 тысяч россиян обратились к президенту через официальное мобильное приложение, почти 60 тысяч запросов зарегистрировано на сайте прямой линии.

Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 19 декабря, в этом году ее объединят с итоговой пресс-конференцией президента. Впервые вопросы и обращения россиян анализирует нейросеть GigaChat, разработанная специалистами Сбербанка.

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