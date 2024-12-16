НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Русская Баба Яга обошла британского Паддингтона в прокате

Источник:
Sibnet.ru
340 0
Фото: © кадр из фильма «Баба Яга спасает Новый год»

Фильм «Баба Яга спасает Новый год» стал лидером проката, собрав за первый уикенд 162, 2 миллиона рублей.

Три недели лидером проката оставался британский фильм «Приключения Паддингтона 3» и ни одна российская новинка не могла свергнуть его с пьедестала. Это удалось сделать новогодней сказочной комедии про Бабу Ягу.

Фильм собрал неплохую кассу благодаря удачному времени выхода, канун Нового года, и семейной аудитории.

Также достаточно успешно стартовал полнометражный мультфильм «Три кота: Зимние каникулы» — у него 70,3 миллиона рублей в кассе.

Еще по теме
Джоли и Питту предложили огромный гонорар за совместную съемку в кино
Ивлеева породнилась с Михалковым и поссорилась с Киркоровым
Названы лучшие фильмы 2024 года
Wink озвучил дату премьеры сериала «Ландыши»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
США проведут масштабную переброску оружия на Украину
Путин заявил, что Россия должна стать мировым лидером в сфере ИИ
Глава АвтоВАЗа сравнил «китайцев» с пираньями
Пять атомных реакторов Украины снизили мощность после удара России
Обсуждение (0)
Картина дня
Команда Трампа рассмотрит мирную инициативу Орбана по Украине
Хинштейн призвал к эвакуации жителей освобожденных сел
Порядка 30 тыс. человек ежегодно умирает от ВИЧ в России
Психиатр раскрыл секрет «цыганского» гипноза
Самое обсуждаемое
44
Богатство Илона Маска превысило бюджет России
21
Путин рассказал, где проходит линия фронта борьбы с Россией
20
США проведут масштабную переброску оружия на Украину
19
Раскрыты подробности побега Асада из Сирии
15
Кремль пообещал неотвратимый ответ за атаку ATACMS по Таганрогу