Русская Баба Яга обошла британского Паддингтона в прокате

Фильм «Баба Яга спасает Новый год» стал лидером проката, собрав за первый уикенд 162, 2 миллиона рублей.

Три недели лидером проката оставался британский фильм «Приключения Паддингтона 3» и ни одна российская новинка не могла свергнуть его с пьедестала. Это удалось сделать новогодней сказочной комедии про Бабу Ягу.

Фильм собрал неплохую кассу благодаря удачному времени выхода, канун Нового года, и семейной аудитории.

Также достаточно успешно стартовал полнометражный мультфильм «Три кота: Зимние каникулы» — у него 70,3 миллиона рублей в кассе.