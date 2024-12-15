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Алена Блин ушла из шоу «Звезды в джунглях» по своей схеме

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Звезды в джунглях»

Участница шоу «Звезды в джунглях» Алена Жигалова (Алена Блин) заранее продумала схему голосования на испытание на вылет и применила хитрую схему.

Журналистка предполагала, что большинство участников проголосует против нее, поэтому подговорила своих друзей тоже проголосовать против нее. Так она сама смогла выбрать себе соперника.

Алена Блин отдала свой голос против Александра Волохова, своего ближайшего друга на проекте. Таким способом она избежала разговоров, что ее «выбил» из шоу кто-то из противоположного клана.

По плану Жигаловой, победитель испытания принесет в лагерь два голоса. А это, при нужном объединении участников, поможет отправить на испытание Лерчек и Натана.

В итоге в испытании на вылет победу одержал Волохов, который стал рекордсменом по победам в таких испытаниях.

В полуфинале проекта «Звезды в джунглях», кроме Волохова, оказались Натан, Лерчек, Алана Мамаева, Игорь Чехов и Омар Алибутаев.

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Топ комментариев

No!

Ага. А сам ВАЗ можно подумать лучше делает машины. Привыкли быть почти монополистами и цены делать какие...

scorpion2777

Декоммунизация продолжается, даёшь полную остановку.

-2rist-

с такой ключевой ставкой автовазу точно кирдык. Будут шильдики переклеивать как остальные "отечественные"...

pepelmetal

Знатные фейерверки ожидаются на окраине