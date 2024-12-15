Определились полуфиналисты шоу «Звезды в джунглях»

Участники шоу «Звезды в джунглях» вышли на финишную прямую, определились все полуфиналисты проекта.

В новом выпуске лагерь звезд покинула Алена Блин. На испытание на вылет она сама выбрала себе соперника — Александра Волохова.

Первым в полуфинал прошел Натан, победив в испытании на иммунитет. Также в полуфинале блогеры Лерчек и Алана Мамаева, юморист Игорь Чехов и Омар Алибутаев.

У участников в банке несгораемая сумма в 6 миллионов, которую заберет победитель проекта. Также герои шоу еще могут пополнить банк, если заработают монеты в испытаниях и не потратят их на еду.