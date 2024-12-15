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Определились полуфиналисты шоу «Звезды в джунглях»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Звезды в джунглях»

Участники шоу «Звезды в джунглях» вышли на финишную прямую, определились все полуфиналисты проекта.

В новом выпуске лагерь звезд покинула Алена Блин. На испытание на вылет она сама выбрала себе соперника — Александра Волохова.

Первым в полуфинал прошел Натан, победив в испытании на иммунитет. Также в полуфинале блогеры Лерчек и Алана Мамаева, юморист Игорь Чехов и Омар Алибутаев.

У участников в банке несгораемая сумма в 6 миллионов, которую заберет победитель проекта. Также герои шоу еще могут пополнить банк, если заработают монеты в испытаниях и не потратят их на еду.

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Топ комментариев

No!

Ага. А сам ВАЗ можно подумать лучше делает машины. Привыкли быть почти монополистами и цены делать какие...

scorpion2777

Декоммунизация продолжается, даёшь полную остановку.

-2rist-

с такой ключевой ставкой автовазу точно кирдык. Будут шильдики переклеивать как остальные "отечественные"...

pepelmetal

Знатные фейерверки ожидаются на окраине