Путин дал поручения по спасательным работам в Керченском проливе

Президент России Владимир Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе в связи с крушением двух танкеров, сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент Путин выслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова, вице-премьера Виталия Савельева, а также министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова в связи с посадкой на мель в Керченском проливе двух танкеров», — говорится в сообщении.

Также по поручению президента будет создана правительственная рабочая группа с участием упомянутых членов кабинета во главе с вице-премьером Савельевым. Рабочая группа займется организацией спасательных работ, а также ликвидацией последствий разлива топлива.

Суда «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» терпят бедствие в Керченском проливе. Крушение произошло из-за шторма. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. К потерпевшим бедствие танкерам направили два спасательных буксира и два вертолета, идет эвакуация.

С танкера «Волгонефть-212» эвакуировали 13 моряков, один из них погиб, сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале МЧС.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что оба судна находятся «в восьми километрах перед Керченским проливом». Специалисты службы проводят замеры для оценки ситуации с разливом нефтепродуктов.