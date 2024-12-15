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Путин дал поручения по спасательным работам в Керченском проливе

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе в связи с крушением двух танкеров, сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент Путин выслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова, вице-премьера Виталия Савельева, а также министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова в связи с посадкой на мель в Керченском проливе двух танкеров», — говорится в сообщении.

Также по поручению президента будет создана правительственная рабочая группа с участием упомянутых членов кабинета во главе с вице-премьером Савельевым. Рабочая группа займется организацией спасательных работ, а также ликвидацией последствий разлива топлива.

Суда «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» терпят бедствие в Керченском проливе. Крушение произошло из-за шторма. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. К потерпевшим бедствие танкерам направили два спасательных буксира и два вертолета, идет эвакуация.

С танкера «Волгонефть-212» эвакуировали 13 моряков, один из них погиб, сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале МЧС.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что оба судна находятся «в восьми километрах перед Керченским проливом». Специалисты службы проводят замеры для оценки ситуации с разливом нефтепродуктов.

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No!

Ага. А сам ВАЗ можно подумать лучше делает машины. Привыкли быть почти монополистами и цены делать какие...

scorpion2777

Декоммунизация продолжается, даёшь полную остановку.

-2rist-

с такой ключевой ставкой автовазу точно кирдык. Будут шильдики переклеивать как остальные "отечественные"...

pepelmetal

Знатные фейерверки ожидаются на окраине